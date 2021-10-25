В России 80% заболевших после вакцинации купили сертификаты

Это люди, которые, к сожалению, воспользовались теми сертификатами, которые они купили, поддельными сертификатами. Среди них 80% те, которые купили. Люди тратят деньги, а потом за собственные же деньги заболевают и умирают. Они обманывают сами себя.

Александр Гинцбур, директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи