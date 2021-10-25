В России 80% заболевших после вакцинации купили сертификаты

В России большая часть тех, кто заболел после вакцинации от коронавируса, купили сертификат. Об этом заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург изданию ТАСС.

Фото №1 - В России 80% заболевших после вакцинации купили сертификаты

В последнее время в больницах страны зафиксировано большое количество заболевших коронавирусом после вакцинации. Выяснилось, что 80% таких пациентов купили сертификат без фактического прохождения вакцинации.

Это люди, которые, к сожалению, воспользовались теми сертификатами, которые они купили, поддельными сертификатами. Среди них 80% те, которые купили. Люди тратят деньги, а потом за собственные же деньги заболевают и умирают. Они обманывают сами себя.

Александр Гинцбур, директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи

По последним данным, коллективный иммунитет в России достиг лишь 45,7%.

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