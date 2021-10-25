Радий Хабиров рассказал о строительстве двух новых ковид-госпиталей

В Башкортостане появятся ещё два инфекционных госпиталя. Уже на этой неделе окончательно примут решение о месте дислокации ковид-госпиталей.

Фото №1 - Радий Хабиров рассказал о строительстве двух новых ковид-госпиталей

Сегодня, 25 октября, на оперативном совещании в правительстве республики сообщили, что госпитали будут открыты в Сибае и Туймазинском районе.

Мы поняли, что для того, что эффективно лечить коронавирусную инфекцию и при этом не сокращать лечение других видов заболеваний, необходимо построить еще два ковид-госпиталя. Когда коронавирус уйдет, эти учреждения смогут работать в качестве многопрофильных. Сейчас нам нужно их очень быстро построить.

Радий Хабиров, Глава РБ 

Радий Хабиров отметил, что уже сейчас необходимо формировать коллектив новых медицинских учреждений.

В Сибае участок уже подобран, возможность для быстрого строительства есть. В городе Октябрьский подходящей площадки для госпиталя нет, поэтому удобнее для агломерации будет место рядом с Туймазами. В эту среду уже будут утверждены места для посадки конструкций, обсудим конкурентные процедуры, которые позволят нам быстро возвести эти объекты. С Минфином изыскиваем финансовые возможности, они есть. К концу недели уже все доложим и приступим к строительству.

Андрей Назаров, премьер-министр Правительства РБ 
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