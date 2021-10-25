Радий Хабиров рассказал о строительстве двух новых ковид-госпиталей

В Сибае участок уже подобран, возможность для быстрого строительства есть. В городе Октябрьский подходящей площадки для госпиталя нет, поэтому удобнее для агломерации будет место рядом с Туймазами. В эту среду уже будут утверждены места для посадки конструкций, обсудим конкурентные процедуры, которые позволят нам быстро возвести эти объекты. С Минфином изыскиваем финансовые возможности, они есть. К концу недели уже все доложим и приступим к строительству.

Андрей Назаров, премьер-министр Правительства РБ