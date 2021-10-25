Президент России поручил регионам ввести два выходных после вакцинации

Президент России Владимир Путин поручил руководителям регионов разработать меры по борьбе с коронавирусом. Соответствующие документы опубликованы на сайте Кремля.
В частности, Владимир Путин поручил ограничить работу общепитов в ночное время, а также запретить проведение массовых развлекательных мероприятий. Такие мероприятия будет запрещено проводить с 23:00 до 06:00.
Также Президент России поручил разработать постановление о предоставлении двух выходных для сотрудников после вакцинации. Заработная плата должна сохраниться.
Сотрудники с хроническими заболеваниями и старше 60 лет должны уйти на удаленный режим работы. Также после нерабочих дней предприятия должны постепенно начинать свою работу и пускать посетителей только с соответствующими справками.