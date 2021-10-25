«Салават Юлаев» одолел ярославский «Локомотив»

В первых двух периодах голы забивали только гости. Трижды шайба побывала в воротах Метсолы, после чего тренерский штаб уфимцев произвел замену голкипера. На лед вышел Александр Шарыченков. Но после видеопросмотра арбитры встречи отменили третий гол. На исправление ситуации у хозяев оставалось двадцать минут. Вернуть интригу в матче позволила шайба Павла Коледова. За четыре минуты до сирены отличился нападающий «Локомотива» Артур Каюмов, на что уфимцы ответили голами Сергея Шмелёва, а затем и Теему Хартикайнена. Победителя встречи выявили в серии буллитов, где отличились Гранлунд и Манинен.