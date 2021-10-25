В Башкирии из-за опасного вируса уничтожили более 10 тысяч голов домашней птицы

Сегодня, 25 октября, на оперативном совещании в правительстве Башкортостана обсудили борьбу с птичьим гриппом на территории региона.

Фото №1 - В Башкирии из-за опасного вируса уничтожили более 10 тысяч голов домашней птицы

В Туймазинском районе было уничтожено 10 тысяч голов домашней птицы. Напомним, 4 октября на территории гусеводческой фирмы в селе Бишкураево зафиксировали вспышку птичьего гриппа. Также вспышку вируса зарегистрировали на площадке по выращиванию индейки в селе Николаевка. По предварительной информации, распространение инфекции произошло от диких птиц.

Зараженные птицы были уничтожены путём сжигания. На территориях ферм введен 21-дневный карантин.

Все трупы уничтожены путем сжигания до зольного остатка в специально заготовленной траншее, закопаны, огорожены. В ходе проведения мероприятий по ликвидации очага задействовано более 100 человек личного состава организаций Туймазинского района и госветслужбы, привлечено около 50 единиц спецтехники и дезинфицирующего оборудования.

Азат Зиганшин, начальник Управления ветеринарии РБ 
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