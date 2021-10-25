В Башкирии из-за опасного вируса уничтожили более 10 тысяч голов домашней птицы

Сегодня, 25 октября, на оперативном совещании в правительстве Башкортостана обсудили борьбу с птичьим гриппом на территории региона.

В Туймазинском районе было уничтожено 10 тысяч голов домашней птицы. Напомним, 4 октября на территории гусеводческой фирмы в селе Бишкураево зафиксировали вспышку птичьего гриппа. Также вспышку вируса зарегистрировали на площадке по выращиванию индейки в селе Николаевка. По предварительной информации, распространение инфекции произошло от диких птиц.