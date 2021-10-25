Новые ковид-госпитали и птичий грипп: темы оперативки с Радием Хабировым

В Башкирии на неделе приступят к строительству двух новых инфекционных госпиталей. Об этом сообщили на оперативном совещании. Одну из больниц возведут в Сибае, вторую – рядом с городом Туймазы.
Эпидемиологическая ситуация в регионе обостряется, поэтому центры оперативно построят по той же технологии, по которой возвели больницы в Зубово и в Стерлитамаке. Радий Хабиров дал поручение региональному Минздраву уже сейчас приступать к формированию персонала будущих госпиталей. Тем временем в республике вступили новые ограничения, чтобы сократить темпы распространения коронавирусной инфекции.
Пока врачи борются за жизни людей, ветеринары спасают домашних кур, уток и гусей. Карантин по птичьему гриппу введен в Туймазинском районе. Вспышки зафиксированы в селах Бишкурай и Николаевка. Там же расположены гусеводческая ферма и площадка для выращивания индейки. Согласно инструкции, в очагах и угрожаемых зонах в радиусе пяти километров проведено изъятие и отчуждение всей домашней птицы с ее бескровным умерщвлением. В общей сложности уничтожено более 10 тысяч голов домашней птицы. Сейчас прорабатываются способы компенсации населению и фермерам. Источниками инфекции стали перелетные птицы.