Новые ковид-госпитали и птичий грипп: темы оперативки с Радием Хабировым

Мы должны меры принимать на местах. В личных подсобных хозяйствах должны сделать так, чтобы не было контактов с перелетными птицами. Это происходит во время кормления или на водоёмах. Когда покупаете корма у неопределенных людей, у них обязательно должна быть ветеринарная справка. В каждом районе есть ветеринарная служба, им можно по телефону горячей линии позвонить, нужно заниматься профилактикой. Это вирусная болезнь, она быстро распространяется. Летальность составляет 90%.

Азат Зиганшин, начальник Управления ветеринарии Республики Башкортостан