Новые ковид-госпитали и птичий грипп: темы оперативки с Радием Хабировым

В Башкирии на неделе приступят к строительству двух новых инфекционных госпиталей. Об этом сообщили на оперативном совещании. Одну из больниц возведут в Сибае, вторую – рядом с городом Туймазы.

Эпидемиологическая ситуация в регионе обостряется, поэтому центры оперативно построят по той же технологии, по которой возвели больницы в Зубово и в Стерлитамаке. Радий Хабиров дал поручение региональному Минздраву уже сейчас приступать к формированию персонала будущих госпиталей. Тем временем в республике вступили новые ограничения, чтобы сократить темпы распространения коронавирусной инфекции.

С 25 октября жители старше 18 лет смогут посещать резочные рынки за исключением сельскохозяйственных и специализированных продовольственных рынков только при наличии сертификата о прохождении вакцинации или справки о перенесенном в течение шести месяцев коронавирусе. При этом напоминаю уважаемым жителям, что с 27 октября справки о ПЦР-тесте приниматься не будут.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Фото №1 - Новые ковид-госпитали и птичий грипп: темы оперативки с Радием Хабировым

Пока врачи борются за жизни людей, ветеринары спасают домашних кур, уток и гусей. Карантин по птичьему гриппу введен в Туймазинском районе. Вспышки зафиксированы в селах Бишкурай и Николаевка. Там же расположены гусеводческая ферма и площадка для выращивания индейки. Согласно инструкции, в очагах и угрожаемых зонах в радиусе пяти километров проведено изъятие и отчуждение всей домашней птицы с ее бескровным умерщвлением. В общей сложности уничтожено более 10 тысяч голов домашней птицы. Сейчас прорабатываются способы компенсации населению и фермерам. Источниками инфекции стали перелетные птицы.

Мы должны меры принимать на местах. В личных подсобных хозяйствах должны сделать так, чтобы не было контактов с перелетными птицами. Это происходит во время кормления или на водоёмах. Когда покупаете корма у неопределенных людей, у них обязательно должна быть ветеринарная справка. В каждом районе есть ветеринарная служба, им можно по телефону горячей линии позвонить, нужно заниматься профилактикой. Это вирусная болезнь, она быстро распространяется. Летальность составляет 90%.

Азат Зиганшин, начальник Управления ветеринарии Республики Башкортостан
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