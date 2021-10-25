В Уфе прошел круглый стол к 80-летию начала работы Коминтерна в Башкирии

80 лет назад в Уфу из Москвы эвакуировали исполком Коммунистического интернационала. Это произошло в начале Великой Отечественной войны. В честь этой даты в Музее Боевой Славы прошел круглый стол с участием историков и ученых.

В режиме видеосвязи в нем приняли участие и потомки курсантов школы из разных стран Европы, которые поделились воспоминаниями своих родителей о военных годах, и сами бывшие разведчики. Обосновавшись в Уфе, работники Коминтерна, выходцы из разных стран Европы, вели активную антифашистскую пропаганду.