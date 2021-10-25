В Уфе определились призеры III Всероссийского музыкального конкурса

В Уфе завершился Всероссийский музыкальный конкурс в категории «Народные инструменты».На протяжении недели в столице республики соревновались лучшие молодые музыканты страны.
Сильнейших выявляли в номинациях «Домра», «Гитара», "Балалайка». Более 60 виртуозов от Калининграда до Владивостока выступали на трех площадках. Свое мастерство они демонстрировали как сольно, так и в сопровождении оркестра. Участники конкурса выбирали наиболее сложные композиции, а строгое жюри оценивало все детали техники исполнения. В числе призеров и обладателей премий – выпускница Уфимского среднего специального музыкального колледжа Софья Бабкина. Она также завоевала приз Министерства культуры республики.
Всероссийский музыкальный конкурс, по сути, крупнейшее событие в мире академической музыки в стране. Он сравним с Олимпиадой и представляет собой четырехлетний цикл состязаний в разных категориях.
Уфа впервые приняла столь престижный конкурс. Он завершился гала-концертом, в котором на одну сцену вышли и призеры, и члены жюри.