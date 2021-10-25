Следком Башкирии проверит массовую драку с участием росгвардейцев
В Стерлитамаке произошла массовая драка. Следственный комитет Башкирии начал проверку произошедшего.
В социальных сетях появилось видеозапись жестокой драки. Трое мужчин избили неизвестного горожанина прямо на глазах у сотрудников Росгвардии. При этом росгвардейцы не предпринимают никаких активных действий, чтобы остановить избиение.
Сотрудники правоохранительных органов проводят доследственную проверку преступления по статье «халатность». Действиям росгвардейцев будет дана правовая оценка.
В настоящее время следователям предстоит опросить участников конфликта и прибывших на место сотрудников правоохранительных органов, проанализировать имеющиеся видеозаписи, изучить должностные инструкции и другие нормативные акты, регламентирующие порядок действий сотрудника Росгвардии в подобных ситуациях, оценить тяжесть причиненного вреда здоровью мужчины, провести иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех причин и условий, способствовавших произошедшему.