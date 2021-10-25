Следком Башкирии проверит массовую драку с участием росгвардейцев

В настоящее время следователям предстоит опросить участников конфликта и прибывших на место сотрудников правоохранительных органов, проанализировать имеющиеся видеозаписи, изучить должностные инструкции и другие нормативные акты, регламентирующие порядок действий сотрудника Росгвардии в подобных ситуациях, оценить тяжесть причиненного вреда здоровью мужчины, провести иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех причин и условий, способствовавших произошедшему.

пресс-служба СК РФ по РБ