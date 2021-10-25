В ТЦ Уфы проходят рейды по соблюдению антиковидных правил

Владимир Путин рекомендовал руководителям регионов ограничить работу заведений общественного питания в ночное время и запретить проведение массовых развлекательных мероприятий с 23 часов до 6 утра. Сотрудников старше 60 лет и лиц, имеющих хронические заболевания, рекомендовано перевести на удаленный режим работы. В республике с сегодняшнего дня действуют новые ограничительные меры.

Попасть в торговый центр «Меркурий» можно как минимум через 5 входов. Не у каждой двери стоит охранник, соответственно, не проводится термометрия и нет санитайзеров. При этом на просьбу предъявить один из документов на входе не все посетители реагируют адекватно, в ход идут даже кулаки.

Попросили показать QR-код, ему в лицо плюнули, а второму стукнули по лицу. Юлай Баширов, сотрудник службы безопасности ТЦ «Меркурий»

Некоторые покупатели хоть и пытаются попасть внутрь без справок, но с сотрудниками центра не спорят – разворачиваются и уходят. Охранники осматривают документы визуально либо сканируют QR-код смартфонами. Однако некоторые мобильные телефоны не поддерживают такую функцию. В торговом центре сообщили, что в ближайшее время оснастят сотрудников более современными устройствами.

Не везде термометрия, можно беспрепятственно попасть внутрь. Осмотр справок визуальный. Данная информация будет предоставлена главе для принятия мер реагирования. Антон Первушин, советник Контрольного управления Главы Республики Башкортостан

Рейды проходят и в других торговых центрах Уфы – сотрудники комплексов отмечают, что от покупателей много негативных реакций до сих пор. Кроме того, с сегодняшнего дня введены новые ограничительные меры. А через два дня справка с отрицательным тестом, которую можно было предъявить на входе, будет недействительна.

Сегодня с 25 октября жители старше 18 лет смогут посещать различные рынки за исключением сельскохозяйственных и специализированных продовольственных рынков только при наличии сертификата о прохождении вакцинации или справки о перенесенном в течение 6 месяцев коронавирусе. При этом напоминаю уважаемым жителям, что с 27 октября ПЦР-тест приниматься не будет. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан