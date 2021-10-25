В ТЦ Уфы проходят рейды по соблюдению антиковидных правил

Владимир Путин рекомендовал руководителям регионов ограничить работу заведений общественного питания в ночное время и запретить проведение массовых развлекательных мероприятий с 23 часов до 6 утра. Сотрудников старше 60 лет и лиц, имеющих хронические заболевания, рекомендовано перевести на удаленный режим работы. В республике с сегодняшнего дня действуют новые ограничительные меры.
Попасть в торговый центр «Меркурий» можно как минимум через 5 входов. Не у каждой двери стоит охранник, соответственно, не проводится термометрия и нет санитайзеров. При этом на просьбу предъявить один из документов на входе не все посетители реагируют адекватно, в ход идут даже кулаки.
Некоторые покупатели хоть и пытаются попасть внутрь без справок, но с сотрудниками центра не спорят – разворачиваются и уходят. Охранники осматривают документы визуально либо сканируют QR-код смартфонами. Однако некоторые мобильные телефоны не поддерживают такую функцию. В торговом центре сообщили, что в ближайшее время оснастят сотрудников более современными устройствами.
Рейды проходят и в других торговых центрах Уфы – сотрудники комплексов отмечают, что от покупателей много негативных реакций до сих пор. Кроме того, с сегодняшнего дня введены новые ограничительные меры. А через два дня справка с отрицательным тестом, которую можно было предъявить на входе, будет недействительна.
На текущей неделе в Башкирии приступят к строительству двух новых инфекционных госпиталей. Об этом сообщили на оперативном совещании. Одну из больниц возведут в Сибае, вторую – рядом с городом Туймазы. Из-за сложной эпидобстановки медучреждения построят по той же технологии, по которой возвели больницы в Зубово и в Стерлитамаке.