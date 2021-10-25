За три дня в Башкирии в пожарах погибли трое мужчин, еще один отравился продуктами горения. Об этом рассказали в пресс-службе ГКЧС по РБ.
В минувшую субботу, 23 октября, произошел пожар в селе Анясево Миякинского района Башкирии. Спасатели обнаружили тело 43-летнего мужчины.
В воскресенье, 24 октября, пожар в деревне Матавла Дуванского района республики унес жизнь 33-летнего мужчины. В этот же день в Уфе на улице Менделеева в результате возгорания отравился продуктами горения 52-летний уфимец.
Сегодня, 25 октября, в Ишимбае произошел пожар, в котором погиб 42-летний мужчина.