В Башкирии ушел из жизни ветеран строительной компании Ринат Махмутзянов

В Башкирии скончался на 84-м году жизни ветеран строительной компании Ринат Махмутзянов. Об этом рассказали в пресс-службе Минстроя РБ.
Ринат Махмутзянов получил образование в УГНТУ. Он посвятил строительству более 46 лет, большую часть из которых проработал в ОАО "ВНЗМ". Также он участвовал в возведении газопровода Кага-Белорецк.
Коллеги Рината Махмутзянова отмечают, что под его руководством внедрялись прогрессивные методы, совмещенные со строительными работами, монтажа трубопроводов и оборудования, безъякорный метод монтажа оборудования, крупноблочный монтаж реакторов.
За достигнутые успехи Ринат Махмутзянов был награжден: орденами Трудового Красного Знамени, «Знаком Почета», «Дружбы народов», Юбилейной медалью «За доблестный труд», Серебряной медалью ВДНХ СССР, медалью «Ветеран труда, Знаком «Почетный строитель России», получил звание «Заслуженный строитель РСФСР». Представители Министерства строительства и архитектуры РБ выражают соболезнования родным и близким усопшего.