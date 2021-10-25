В Башкирии ушел из жизни ветеран строительной компании Ринат Махмутзянов

В Башкирии скончался на 84-м году жизни ветеран строительной компании Ринат Махмутзянов. Об этом рассказали в пресс-службе Минстроя РБ.

Ринат Махмутзянов получил образование в УГНТУ. Он посвятил строительству более 46 лет, большую часть из которых проработал в ОАО "ВНЗМ". Также он участвовал в возведении газопровода Кага-Белорецк.

Коллеги Рината Махмутзянова отмечают, что под его руководством внедрялись прогрессивные методы, совмещенные со строительными работами, монтажа трубопроводов и оборудования, безъякорный метод монтажа оборудования, крупноблочный монтаж реакторов.