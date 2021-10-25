«Приятно пообщаться»: в Уфимском районе проходит перепись населения

В республике продолжается перепись населения. В последний раз Росстат фиксировал количество жителей в 2010 году. С тех пор данные устарели. К примеру, в Уфимском районе население может увеличиться сразу на несколько тысяч человек.

Опрос здесь проходят те, кого застать дома сложно. Эльвира Некрасова сама работает в этом же здании. Стационарный пункт переписи населения деревни Шмидтово разместили в местном доме культуры. Вопросы простые. После результаты сможет посмотреть любой желающий, но, конечно, без личных данных, только в формате инфографики.

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Большинство жителей сёл и деревень переписчиков встречают всё же едва ли не с распростёртыми объятьями. Интервьюеров узнают не только по брендированным синим накидкам, но и просто в лицо, обычно работники – это те же местные жители.

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