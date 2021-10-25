В Уфе возле санатория «Зеленая роща» появятся многоэтажные дома

По планам, территорию разделят на четыре квартала новыми дорогами. Отстроить планируют два многоквартирных дома разной этажности – от 10 до 29. У домов также будут свои парковки для автомобилей, заселить туда можно будет 2000 людей. Жилые дома будут возводиться между зданиями Республиканского перинатального центра и частного медцентра «Промедицина».