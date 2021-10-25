В Уфе возле санатория «Зеленая роща» появятся многоэтажные дома

В Уфе в скором времени застроят территорию возле санатория "Зеленая роща". Проект межевания и планировки уже утвердила городская мэрия. Застраиваемая часть ограничена городскими лесами, санаториями «Салют» и «Зеленая Роща», улицами Авроры и Подполковника Недошивина.
Застраиваемая площадь составляет 16,26 га. На ней находятся гаражи, центр иппотерапии для детей-инвалидов, многопрофильный медицинский центр «Промедицина», Республиканский перинатальный и Республиканский клинический и психотерапевтический центры.
По планам, территорию разделят на четыре квартала новыми дорогами. Отстроить планируют два многоквартирных дома разной этажности – от 10 до 29. У домов также будут свои парковки для автомобилей, заселить туда можно будет 2000 людей. Жилые дома будут возводиться между зданиями Республиканского перинатального центра и частного медцентра «Промедицина».