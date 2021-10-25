В районе Башкирии фермеры объединились в потребительский сельхозкооператив

Расходы общие – доход пополам. В селе Месягутово фермеры объединились в потребительский сельхозкооператив. Совместно удается постепенно наращивать объемы переработки и продажи молочной продукции.

Кефир, творог, сметана. Всё свежее и натуральное. За смену члены сельхозкооператива «Айские луга» перерабатывают более 300 литров молока. Объединиться аграрии решили по инициативе Ильфата Ахмедьянова. Сельчанин признается: одному в этом деле приходилось нелегко.

Я этот объем переработать, реализовать куда-то не могу. Опять же на этот объем я оборудование, упаковку заказать не могу. А так мы объединились, все молоко собираем, перерабатываем. И у нас на всех уже идёт и сбыт. Расходы делим на всех и доходы тоже. Ильфат Ахмедьянов, председатель сельскохозяйственного производственного кооператива «Айские луга»

На стадии становления кооператива сельчане подали документы на получение гранта. Выиграли 3 миллиона рублей на покупку оборудования, добавили свои средства и начали работать. Три раза в неделю отгружают продукцию в частные магазины и фермерские лавки, выезжают на ярмарки. Условия, которые поставили крупные торговые сети, оказались невыгодными, признается глава кооператива. Решили обойтись без них.

Производственный цех располагается прямо на территории личного подсобного хозяйства. И сейчас члены кооператива думают над тем, чтобы увеличить объемы выпускаемой продукции. Для этого закупили дополнительное оборудование. Охладитель на 500 литров обошелся в 320 тысяч рублей. Цены выросли, говорят фермеры. Раньше этот аппарат стоил на 100 тысяч дешевле.

На каждом пакете у нас есть штрихкод, есть QR-код, сейчас с 1 декабря будем ещё PR-код добавлять. Это маркировка «Честный знак». То есть вся продукция через «Меркурий» сертифицирована: когда она произведена, когда отгружена, когда продана – любой сможет с помощью этого кода посмотреть. Ильфат Ахмедьянов, председатель сельскохозяйственного производственного кооператива «Айские луга»

Фермеры удивляются тому, что в Башкортостане сложно найти необходимую тару, бутылки, этикетки и стаканчики для продукции. Закупают в соседних регионах, а крышечки и вовсе завозят из Беларуси, расплачиваясь за них в евро. А вот в кадрах дефицита нет. Буквально перехватили полгода назад выпускницу Агарного университета и сейчас готовы подписать с технологом новый контракт. При этом Минсельхоз окажет молодому специалисту господдержку.

Гарантированно дают 500 тысяч рублей. Это сейчас. Но в планах, вроде бы, до 750 тысяч намерены поднять сумму. И после получения этой выплаты нужно обязательно отработать три года. Эльмира Заманова, технолог продуктов переработки животноводства