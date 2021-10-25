В районе Башкирии фермеры объединились в потребительский сельхозкооператив

Расходы общие – доход пополам. В селе Месягутово фермеры объединились в потребительский сельхозкооператив. Совместно удается постепенно наращивать объемы переработки и продажи молочной продукции.
Кефир, творог, сметана. Всё свежее и натуральное. За смену члены сельхозкооператива «Айские луга» перерабатывают более 300 литров молока. Объединиться аграрии решили по инициативе Ильфата Ахмедьянова. Сельчанин признается: одному в этом деле приходилось нелегко.
На стадии становления кооператива сельчане подали документы на получение гранта. Выиграли 3 миллиона рублей на покупку оборудования, добавили свои средства и начали работать. Три раза в неделю отгружают продукцию в частные магазины и фермерские лавки, выезжают на ярмарки. Условия, которые поставили крупные торговые сети, оказались невыгодными, признается глава кооператива. Решили обойтись без них.
Производственный цех располагается прямо на территории личного подсобного хозяйства. И сейчас члены кооператива думают над тем, чтобы увеличить объемы выпускаемой продукции. Для этого закупили дополнительное оборудование. Охладитель на 500 литров обошелся в 320 тысяч рублей. Цены выросли, говорят фермеры. Раньше этот аппарат стоил на 100 тысяч дешевле.
Фермеры удивляются тому, что в Башкортостане сложно найти необходимую тару, бутылки, этикетки и стаканчики для продукции. Закупают в соседних регионах, а крышечки и вовсе завозят из Беларуси, расплачиваясь за них в евро. А вот в кадрах дефицита нет. Буквально перехватили полгода назад выпускницу Агарного университета и сейчас готовы подписать с технологом новый контракт. При этом Минсельхоз окажет молодому специалисту господдержку.
С увеличением объемов производства в кооперативе создадут и дополнительные рабочие места. Для этого сельчане вновь готовят документы, чтобы получить грант, теперь уже на улучшение материально-технической базы «Айских лугов».