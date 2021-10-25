В Уфе за нецензурную брань в адрес сотрудника полиции осудили мужчину

По предварительным данным, сотрудник патрульно-постовой службы полиции прибыл на вызов. По приезде обнаружил мужчину, находившегося в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте, который грубо и нецензурно выражался, чем нарушал общественный порядок. Представившись, страж порядка сообщил о необходимости составить в отношении него протокол об административном правонарушении.

пресс-служба МВД Башкирии