В Уфе за нецензурную брань в адрес сотрудника полиции осудили мужчину
В Уфе за нецензурную брань в адрес сотрудника полиции суд вынес приговор местному жителю. Подробности инцидента рассказали в пресс-службе МВД РБ.
По предварительным данным, сотрудник патрульно-постовой службы полиции прибыл на вызов. По приезде обнаружил мужчину, находившегося в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте, который грубо и нецензурно выражался, чем нарушал общественный порядок. Представившись, страж порядка сообщил о необходимости составить в отношении него протокол об административном правонарушении.
пресс-служба МВД Башкирии
Мужчину это очень сильно разозлило. Он начал высказывать при всех в адрес сотрудника полиции нецензурную брань.
По материалам территориального подразделения Следственного комитета России суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 319 Уголовного кодекса Российской Федерации «Оскорбление представителя власти». Судом ему назначено наказание в виде двух месяцев исправительных работ с удержанием заработной платы в размере 5% в доход государства.
пресс-служба МВД Башкирии
Полицейский обратился в суд с иском о защите чести и достоинства. Мужчину обязали выплатить сотруднику полиции компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч рублей.