Жителя Башкирии обманули на 40 тысяч рублей при бронировании транспорта

Позже нефтекамцу отправили ссылку, по которой он прошел для оплаты необходимой услуги в сумме 400 рублей. При переводе платежа житель города ввел одноразовый код, полученный сообщением на телефон из банка. Однако после обновления страницы сумма списания оказалась не 400, а 40 тысяч рублей.

пресс-служба МВД Башкирии