Жителя Башкирии обманули на 40 тысяч рублей при бронировании транспорта
38-летний житель Нефтекамска обратился в полицию и рассказал, что при бронировании транспорта с его карты сняли 40 тысяч рублей вместо 400.
В пресс-службе МВД РБ рассказали, что заявитель решил отправить посылку в другой город. Он зашел на один из распространенных сайтов, забронировал транспорт и связался с водителем.
Позже нефтекамцу отправили ссылку, по которой он прошел для оплаты необходимой услуги в сумме 400 рублей. При переводе платежа житель города ввел одноразовый код, полученный сообщением на телефон из банка. Однако после обновления страницы сумма списания оказалась не 400, а 40 тысяч рублей.
пресс-служба МВД Башкирии
В настоящее время следствием устанавливается личность афериста, а также все детали произошедшего.
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