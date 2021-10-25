В Башкирии нуждающемуся ребенку-инвалиду не выдавали жилье

Установлено, что 5-летний ребенок страдает тяжелым заболеванием и проживает совместно с членами своей семьи. С декабря 2018 года он состоит на учете в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий.

пресс-служба прокуратуры Башкирии