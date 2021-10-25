В Башкирии нуждающемуся ребенку-инвалиду не выдавали жилье
Благодаря прокуратуре Дюртюлинского района Башкирии, обеспечили 5-летнего ребенка-инвалида жильем. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
Установлено, что 5-летний ребенок страдает тяжелым заболеванием и проживает совместно с членами своей семьи. С декабря 2018 года он состоит на учете в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий.
пресс-служба прокуратуры Башкирии
Согласно законодательству, лица с тяжелыми формами хронических заболеваний имеют право на бесплатное обеспечение жильем вне очереди. Местная администрация не приняла каких-либо мер по предоставлению ребенку благоустроенного жилья.
По результатам проверки межрайонная прокуратура в интересах ребенка-инвалида направила в суд исковое заявление о возложении на муниципалитет обязанности по обеспечению его благоустроенным жилым помещением.
пресс-служба прокуратуры Башкирии
Требования прокуратуры удовлетворены. Исполнение судебного решения находится на особом контроле.