В Башкирии нуждающемуся ребенку-инвалиду не выдавали жилье

Благодаря прокуратуре Дюртюлинского района Башкирии, обеспечили 5-летнего ребенка-инвалида жильем. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Фото №1 - В Башкирии нуждающемуся ребенку-инвалиду не выдавали жилье

Установлено, что 5-летний ребенок страдает тяжелым заболеванием и проживает совместно с членами своей семьи. С декабря 2018 года он состоит на учете в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий.

пресс-служба прокуратуры Башкирии

Согласно законодательству, лица с тяжелыми формами хронических заболеваний имеют право на бесплатное обеспечение жильем вне очереди. Местная администрация не приняла каких-либо мер по предоставлению ребенку благоустроенного жилья.

По результатам проверки межрайонная прокуратура в интересах ребенка-инвалида направила в суд исковое заявление о возложении на муниципалитет обязанности по обеспечению его благоустроенным жилым помещением.

пресс-служба прокуратуры Башкирии

Требования прокуратуры удовлетворены. Исполнение судебного решения находится на особом контроле.

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