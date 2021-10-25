В Уфе хирурги удалили пациентке огромную опухоль позвоночника

Опухоль размером с грейпфрут. В клинике БГМУ врачи провели уникальную операцию по удалению крупного новообразования. В сложнейшем многочасовом процессе участвовали специалисты из разных медучреждений республики: нейрохирурги, урологи, онкологи, пластические хирурги. За операционным столом трудился не один десяток профессионалов.

Руки хирургического робота двигаются, словно лапы паука. Шаг за шагом и аккуратно инструменты работают вокруг образования. Размеры опухоли крестца позвоночника гигантские – 10 на 15 см. На операционном столе 45-летняя жительница Ивановской области. В Уфу приехала после того, как в других учреждениях помощи получить не удалось. На первом этапе рентгенэндоваскулярные хирурги провели закупорку кровеносных сосудов.

С медицинской точки зрения – случай уникальный. Ректор БГМУ Валентин Павлов сам занял место в кресле хирурга-оператора и управлял роботизированной системой. Сама операция деликатная, ведь опухоль, хоть и доброкачественная, давила на кишечник, почки, мочевой пузырь. Она сильно затрудняла функционирование систем организма и причиняла сильную боль пациентке.

Помимо позвоночника, там еще корешки, которые необходимо видеть, их нельзя повреждать. Поэтому работа будет микрохирургическая совместно с двумя нейрохирургами. Шамиль Сафин, заведующий кафедрой нейрохирургии и медицинской реабилитации БГМУ