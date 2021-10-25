В Башкирии с начала года задержали почти 12 тысяч пьяных водителей

В Башкирии с 18 по 24 октября количество задержанных пьяных водителей составило 254 человека, из которых шесть человек попали в дорожно-транспортные происшествия. Об этом рассказали в Госавтоинспекции республики.
Министр транспорта и дорожного хозяйства РБ Александр Булушев сообщил, что с начала 2021 года в Башкирии сотрудники ГИБДД задержали 11 678 пьяных водителей. Из них 171 человек совершил ДТП.
Напомним, Госавтоинспекция Башкортостана объявила о начале профилактических мероприятий «Внимание – дети!».