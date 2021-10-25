В Башкультнаследии прокомментировали присвоение особого статуса водонапорной башне в Уфе

Уфимскую водонапорную башню включили в реестр объектов культурного наследия. Об этом сообщили в Башкультнаследии. Сооружение построили в 1900 году, в течение полувека она обеспечивала водой город и пожарные службы.
Затем с 60-х годов прошлого столетия там располагалась обсерватория Башгосуниверситета. Окончательно вывели из эксплуатации ее спустя 20 лет. Это одно из первых технически сложных промышленных сооружений на территории республики, связанных с водопроводом. По мнению специалистов, водокачка может стать местом притяжения туристов. Она представляет интерес как образец технического сооружения на рубеже веков, созданный по европейскому примеру. Судьбу памятника определит мэрия Уфы.