В Башкультнаследии прокомментировали присвоение особого статуса водонапорной башне в Уфе

Такие же технологии на тот момент использовались в передовых странах, во Франции и в Англии. Россия в этом плане здесь ни в чем не отставала. Использовала свои технологии. На сегодняшний день сохранен декор, внешний облик, то есть композиционные решения.

Олег Полстовалов, начальник Управления по государственной охране объектов культурного наследия Республики Башкортостан