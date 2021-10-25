В Уфе объявлен поэтический конкурс «Белый голубь» памяти Расиха Ханнанова

В память об известном поэте, писателе и драматурге Расихе Ханнанове объявлен поэтический конкурс для начинающих поэтов-песенников «Ак күгәрсен» («Белый Голубь»). Он приурочен к 90-летию со дня рождения творческого деятеля.

Конкурс стартует 28 октября, в день рождения Расиха Ханнанова. Прием работ продлится до конца года. Итоги подведут 21 марта следующего года, во Всемирный день поэзии.