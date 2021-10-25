«Уфа» вничью сыграла с казанским «Рубином» на своем поле

Футбольный клуб «Уфа» сыграл вничью с казанским «Рубином» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги. Счет в этой встрече с пенальти открыл Гамид Агаларов, забив свой десятый мяч в сезоне.

Во втором тайме гости отыгрались, после прострела Хвичи Кварацхелии мяч в свои ворота срезал Юрий Журавлёв. «Уфа» набрала 10 очков и поднялась на пятнадцатую строчку в турнирной таблице. На следующей неделе горожан ждут два матча: в кубке России уфимцы сыграют против «Алании», а в чемпионате дома примут «Ахмат».