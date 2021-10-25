«Уфа» вничью сыграла с казанским «Рубином» на своем поле

Футбольный клуб «Уфа» сыграл вничью с казанским «Рубином» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги. Счет в этой встрече с пенальти открыл Гамид Агаларов, забив свой десятый мяч в сезоне.

Во втором тайме гости отыгрались, после прострела Хвичи Кварацхелии мяч в свои ворота срезал Юрий Журавлёв. «Уфа» набрала 10 очков и поднялась на пятнадцатую строчку в турнирной таблице. На следующей неделе горожан ждут два матча: в кубке России уфимцы сыграют против «Алании», а в чемпионате дома примут «Ахмат».

Фото №1 - «Уфа» вничью сыграла с казанским «Рубином» на своем поле

Первый тайм хорошо провели, ничего не дали создать сопернику. Забили гол, самое главное. Обычно в первом тайме были у нас проблемы, но потихоньку исправляемся. Во втором тайме подустали и подсели где-то.

Артём Голубев, полузащитник ФК «Уфа»

Планка у меня одна – выходить и побеждать, а также забивать голы. Это непосредственная работа нападающего.

Гамид Агаларов, нападающий ФК «Уфа»
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