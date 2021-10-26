Профессор МГУ рассказал, для чего Башкирии нужен карбоновый полигон

Пока исследовано в таком российском масштабе достаточно слабо. И это требует значительных исследований. И те полигоны, которые планируется строить на территории Башкортостана, это является той важной частичкой, которая вольется в единую систему мониторинга по территории России. И с помощью этих данных можно будет узнать о потоках парниковых газов и сделать более аргументированной позицию РФ.

Александр Ольчев, профессор МГУ