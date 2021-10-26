Профессор МГУ рассказал, для чего Башкирии нужен карбоновый полигон

Башкортостан внесет вклад в изучение климатических изменений с помощью карбоновых полигонов. Об этом в Уфе заявил профессор МГУ Александр Ольчев. Он выступил на площадке культурного центра «Арт-КВАДРАТ» в рамках научно-просветительского проекта «Лектории НОЦ».

По данным ученых, за последние десять лет температура воздуха выросла на 0,25 градуса. Также в мире стало больше происходить экстремальных природных явлений. Изучаются климат и механизмы адаптации к его изменениям, а также последствия путем создания и функционирования карбоновых полигонов.

Предложение по созданию карбонового полигона в Башкортостане было одобрено на заседании Экспертного совета при Министерстве науки и высшего образования России в сентябре. Проект был подготовлен Евразийским климатическим консорциумом, в который вошли участники Евразийского НОЦ.

Пока исследовано в таком российском масштабе достаточно слабо. И это требует значительных исследований. И те полигоны, которые планируется строить на территории Башкортостана, это является той важной частичкой, которая вольется в единую систему мониторинга по территории России. И с помощью этих данных можно будет узнать о потоках парниковых газов и сделать более аргументированной позицию РФ. 

Александр Ольчев, профессор МГУ
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