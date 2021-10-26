В Башкирии задержали медиков, подделывающих справки о вакцинации от коронавируса
В Сибае в отношении медсестры и биолога КДЛ возбудили два уголовных дела за подделку справок о вакцинации от коронавируса. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СКР Башкирии.
По версии следствия, в сентябре 2021 года медсестра, согласившись на незаконное предложение своей коллеги, за незаконное денежное вознаграждение изготовила подложные медицинские документы о якобы проведении осмотров 9 граждан перед вакцинацией от коронавирсуной инфекции, внесла в единую государственную информационную систему здравоохранения ложные сведения о прохождении ими вакцинации, после чего изготовила подложные сертификаты о прохождении вакцинации и передала их гражданам через сообщницу. За оказанные услуги сотрудница лаборатории получила от граждан 45 тыс. рублей, из которых 19 тыс. рублей передала медсестре.
пресс-служба СУ СКР Башкирии
Преступные факты выявили сотрудники ФСБ Башкирии совместно с сотрудниками МВД РБ.
Сейчас следствие устанавливает все детали произошедшего, а также причастность подозреваемых к аналогичным преступным фактам. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.