В Башкирии задержали медиков, подделывающих справки о вакцинации от коронавируса

По версии следствия, в сентябре 2021 года медсестра, согласившись на незаконное предложение своей коллеги, за незаконное денежное вознаграждение изготовила подложные медицинские документы о якобы проведении осмотров 9 граждан перед вакцинацией от коронавирсуной инфекции, внесла в единую государственную информационную систему здравоохранения ложные сведения о прохождении ими вакцинации, после чего изготовила подложные сертификаты о прохождении вакцинации и передала их гражданам через сообщницу. За оказанные услуги сотрудница лаборатории получила от граждан 45 тыс. рублей, из которых 19 тыс. рублей передала медсестре.

пресс-служба СУ СКР Башкирии