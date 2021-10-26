В Башкирии ожидается дождь и мокрый снег

В ближайшие два дня в Башкортостане ожидается дождь со снегом. Прогноз погоды предоставили метеорологи Башгидрометцентра.

Сегодня, 26 октября, в Башкирии ожидается небольшой дождь, переходящий в снег. В утреннее время на отдельных участках дорог будет гололедица. Ветер умеренный северо-западный с переходом на юго-западный. Температура воздуха днем составит до +5 градусов.