В Башкирии прокуратура заинтересовалась ДТП, в котором погибли три женщины

Накануне в Туймазинском районе Башкирии столкнулись "Лада" двенадцатой модели и грузовик КАМАЗ. Жуткое ДТП произошло 24 октября на 1335 км авто дороги «Самара-Уфа-Челябинск». Ход проверки по факту аварии взяла на контроль прокуратура, сообщили в пресс-службе ведомства.

Страшное ДТП унесло жизни трех женщин. Кроме них в аварии пострадали два человека. Их доставили в ближайшее медучреждение.

В настоящее время организована доследственная проверка. Ее ход и результаты взяла на особый контроль межрайонная прокуратура.