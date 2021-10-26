Синоптики Башкирии призывают автомобилистов сменить резину

Синоптики Башгидромета предупредили об опасных погодных условиях и порекомендовали водителям поменять летнюю резину на зимнюю.

На сегодняшний день в Башкирии проходят сильные атмосферные фронты. Они становятся причиной мокрого снега и дождей. В ночное и утреннее время ожидается понижение температуры, из-за чего на дорогах возможна гололедица.