Синоптики Башкирии призывают автомобилистов сменить резину

Синоптики Башгидромета предупредили об опасных погодных условиях и порекомендовали водителям поменять летнюю резину на зимнюю.
На сегодняшний день в Башкирии проходят сильные атмосферные фронты. Они становятся причиной мокрого снега и дождей. В ночное и утреннее время ожидается понижение температуры, из-за чего на дорогах возможна гололедица.
В течение недели ночью столбики термометров могут опускаться до минус 7 градусов, температура воздуха днем составит от 1 до 6 градусов тепла. Кроме того, с четверга по пятницу ожидается снег.