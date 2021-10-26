В Уфе открыли бюст выдающегося химика Сагида Рафикова

В Уфе открыли бюст выдающегося химика, члена-корреспондента академии наук СССР Сагида Рафикова. Сагид Рауфович был одним из основателей академических традиций Башкортостана.
В 60-х годах в мире перед учеными и технологами стояла задача получения крупных блоков прозрачного органического стекла, в том числе для остекления самолетов. И Сагид Рафиков успешно справился с этой задачей. Также ученый активно привлекал в республику талантливых молодых коллег и добивался для них жилья, условий для работы.
Таким образом, он создал в Башкортостане известную на весь мир полимерную школу.