В Уфе возобновили автобусный маршрут №6

К 2023 году в столице республики отменят один троллейбусный, четыре трамвайных и 37 автобусных маршрутов, но введут 19 новых автобусных. В результате городская маршрутная сеть сократится на 15% и будет включать в себя 126 муниципальных маршрутов. Из них 97 маршрутов автобусов, в том числе 69 - с регулируемым тарифом и 28 - с нерегулируемым, а также 29 маршрутов электротранспорта.