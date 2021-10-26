Житель Башкирии решил пригласить девушку в гости, но лишился крупной суммы денег

32-летний житель Нефтекамска обратился в полицию и рассказал, что лишился почти 13 тысяч рублей, нарвавшись на мошенницу.

Фото №1 - Житель Башкирии решил пригласить девушку в гости, но лишился крупной суммы денег

В интернете мужчина встретил объявление, написал незнакомой девушке и пригласил ее к себе в гости, после чего он решил с ней созвониться. Девушка сказала, что за ее услуги необходимо перевести 1500 рублей в качестве предоплаты.

Далее незнакомка в ходе телефонного общения убедила нефтекамца произвести еще два перевода по 5500 рублей.

пресс-служба МВД Башкирии

Несмотря на переведенную сумму, к мужчине так никто и не приехал. Сейчас сотрудники полиции устанавливают детали инцидента, а также личность аферистки.

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