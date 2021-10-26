В Башкирии пьяный водитель отвлекся на телефон и покалечил в ДТП племянника

Суд вынес приговор 35-летнему мужчине, который в нетрезвом виде устроил ДТП. Подробности рассказали в пресс-службе Салаватского межрайонного суда.
Инцидент произошел в июне текущего года. Пьяный мужчина посадил на переднее пассажирское сиденье своего 17-летнего племянника и поехал в сторону деревни Улькунды.
Двигаясь ночью с превышением скоростного режима, обвиняемый отвлекся на телефон, в результате чего потерял управление, и автомобиль опрокинулся. Подросток получил тяжелые телесные повреждения.
Суд приговорил виновника ДТП в двум годам условного лишения свободы, а также лишил права заниматься водительской деятельностью на 2 года.