В Башкирии пьяный водитель отвлекся на телефон и покалечил в ДТП племянника

Суд вынес приговор 35-летнему мужчине, который в нетрезвом виде устроил ДТП. Подробности рассказали в пресс-службе Салаватского межрайонного суда.

Инцидент произошел в июне текущего года. Пьяный мужчина посадил на переднее пассажирское сиденье своего 17-летнего племянника и поехал в сторону деревни Улькунды.

Двигаясь ночью с превышением скоростного режима, обвиняемый отвлекся на телефон, в результате чего потерял управление, и автомобиль опрокинулся. Подросток получил тяжелые телесные повреждения.

При назначении наказания суд учел смягчающие обстоятельства: признание вины, активное способствование расследованию преступления, раскаяние в содеянном и возмещение причиненного ущерба. пресс-служба Салаватского межрайонного суда