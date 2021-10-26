В Башкирии за сутки коронавирусом заразились 669 человек

За последние сутки в республике от COVID-19 скончались 35 человек. Продолжает расти и число заболевших. Выявлено еще 669 новых случаев заражения.

На лечении в стационарах сейчас находится 991 человек. Из них в тяжелом состоянии – 59 пациентов, на ИВЛ – семь. От коронавируса привились полностью свыше 1 миллиона 300 тысяч жителей. За сутки вакцину получили более 23 тысяч человек.