Житель Уфы заступился за женщину, до смерти избив её обидчика

В Башкирии осудили 36-летнего мужчину, который заступился за женщину и до смерти избил её обидчика. Калининский районный суд вынес обвинительный приговор.

По версии следствия, в ноябре 2020 года в подъезде дома по улице 40 лет Октября произошёл конфликт между мужчиной и женщиной, которые проводили вечер за распитием спиртных напитков. В порыве злости горожанин жестоко ударил оппонентку по голове. Это увидел местный житель, который поспешил заступиться за пострадавшую и вывел мужчину на улицу.

Между ними завязалась драка, во время которой мужчина ударил кулаком оппонента в лицо и несколько раз ногой в живот. Мужчина получил разрыв брыжей тонкой кишки и скончался на следующий день.