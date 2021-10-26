В Уфе стартовал федеральный проект по профориентации школьников

Проект помогает детям и подросткам ознакомиться с разнообразием профессий на рынке труда. Форум проходит в 80 регионах России. В Уфе он базируется в выставочном зале «Россия – моя история».

Открыть свой бизнес, прославиться в науке или кулинарии. Вариантов в выборе будущей профессии у школьников много. Даниила Феоктистова, например, заинтересовала энергетика и машиностроение.

В России стартовал обновленный федеральный проект «Билет в будущее». Он помогает детям и подросткам ознакомиться с разнообразием профессий на рынке труда. В Уфе проект базируется в выставочном зале «Россия – моя история». На протяжении полутора месяцев сюда могут прийти школьники и посетить профориентационные мастер-классы. Всего восемь направлений – от социальной до индустриальной. На выставке школьники знакомятся с профессиями будущего.