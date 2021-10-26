В Башкирии коллектор распространял фотографии должника в социальных сетях

В Чишминском районе Башкирии сотрудник одного из коллекторских агентств распространил фотографии должника в местных пабликах, а также пытался выбить долг через его мать. Женщина поспешила обратиться в ФССП, сообщили в пресс-службе ведомства.
Пострадавшая рассказала, что получала от коллектора грубые сообщения. Мужчина настойчиво требовал оплатить долг, однако не указывал, в какую организацию нужно переводить деньги.
Аноним использовал «нецензурщину» и угрожал распространить личные фото должника со словами унижения как самого мужчины, так и его матери.
Коллекторская организация уверяла, что требовала оплатить задолженность «в рамках закона». Агентство оштрафовали на 50 тысяч рублей.
Фото: Пресс-служба УФССП РБ.