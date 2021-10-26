В Башкирии коллектор распространял фотографии должника в социальных сетях

В Чишминском районе Башкирии сотрудник одного из коллекторских агентств распространил фотографии должника в местных пабликах, а также пытался выбить долг через его мать. Женщина поспешила обратиться в ФССП, сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото №1 - В Башкирии коллектор распространял фотографии должника в социальных сетях

Пострадавшая рассказала, что получала от коллектора грубые сообщения. Мужчина настойчиво требовал оплатить долг, однако не указывал, в какую организацию нужно переводить деньги.

Аноним использовал «нецензурщину» и угрожал распространить личные фото должника со словами унижения как самого мужчины, так и его матери.

Сотрудники службы установили, что год назад молодой человек заключил договор займа с «Микрокредитная компания универсального финансирования». Обязательства молодой человек по займу выполнить не смог, поэтому его долг был передан коллекторскому агентству ООО «Приоритет».

пресс-служба УФССП РБ

Коллекторская организация уверяла, что требовала оплатить задолженность «в рамках закона». Агентство оштрафовали на 50 тысяч рублей.

Фото: Пресс-служба УФССП РБ.

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