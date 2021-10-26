В Уфе от коронавируса скончался солист популярной рок-группы «Outrider» Анатолий Симонов

От коронавируса на 59-м году жизни скончался участник известной рок-группы Outrider Анатолий Симонов. К сожалению, ему не удалось победить COVID-19. О его кончине сообщил в соцсетях бас-гитарист группы Рашид Рамеев.

Фото №1 - В Уфе от коронавируса скончался солист популярной рок-группы «Outrider» Анатолий Симонов

Группа Outrider была основана в 1997 году как кавер-проект, исполняющий лучшие образцы мирового англоязычного блюза, рок-н-ролла и хард-рока. Команда выступала на всех знаковых площадках города и была одной из самых популярных групп среди уфимских любителей рока.

Виртуозный солист и гитарист Анатолий Симонов являлся не только ключевым участником группы, но и лидером среди исполнителей рока. Кроме того, мужчина вел педагогико-воспитательную деятельность.

Когда устанут клетки организма жить в марафоне смыслов и борьбы, вот так же соберётесь, но ..увы - он улыбнётся только в телевизор.. концертной тенью.. нарисованной стены.

Рашид Рамеев

О времени прощания станет известно чуть позже.

Фото: Likes.ru

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