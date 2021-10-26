В Уфе от коронавируса скончался солист популярной рок-группы «Outrider» Анатолий Симонов

От коронавируса на 59-м году жизни скончался участник известной рок-группы Outrider Анатолий Симонов. К сожалению, ему не удалось победить COVID-19. О его кончине сообщил в соцсетях бас-гитарист группы Рашид Рамеев.
Группа Outrider была основана в 1997 году как кавер-проект, исполняющий лучшие образцы мирового англоязычного блюза, рок-н-ролла и хард-рока. Команда выступала на всех знаковых площадках города и была одной из самых популярных групп среди уфимских любителей рока.
Виртуозный солист и гитарист Анатолий Симонов являлся не только ключевым участником группы, но и лидером среди исполнителей рока. Кроме того, мужчина вел педагогико-воспитательную деятельность.
О времени прощания станет известно чуть позже.
Фото: Likes.ru
Редакция bash.news приносит соболезнования родным и близким Анатолия Симонова