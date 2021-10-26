В Уфе от коронавируса скончался солист популярной рок-группы «Outrider» Анатолий Симонов

Группа Outrider была основана в 1997 году как кавер-проект, исполняющий лучшие образцы мирового англоязычного блюза, рок-н-ролла и хард-рока. Команда выступала на всех знаковых площадках города и была одной из самых популярных групп среди уфимских любителей рока.