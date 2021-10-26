В Башкирии запустили четвертый поток федерального проекта «Школа фермера»

Учебный курс рассчитан на 2,5 месяца и состоит из теоретической и практической части. Выпускники «Школы фермера» смогут участвовать в конкурсе на получение грантов в рамках программ поддержки малого бизнеса в агропромышленном комплексе. В первую очередь это «Агростартап», по которому можно получить до 6 млн рублей на развитие хозяйства.