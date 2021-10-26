В Башкирии запустили четвертый поток федерального проекта «Школа фермера»

Башкирия вновь вошла в число регионов, в которых «Россельхозбанк» совместно с Минсельхозом России обучает начинающих агробизнесменов построению эффективного фермерского бизнеса и помогает повысить квалификацию уже открывшим свое дело предпринимателям.

Учебный курс рассчитан на 2,5 месяца и состоит из теоретической и практической части. Выпускники «Школы фермера» смогут участвовать в конкурсе на получение грантов в рамках программ поддержки малого бизнеса в агропромышленном комплексе. В первую очередь это «Агростартап», по которому можно получить до 6 млн рублей на развитие хозяйства.

Большим плюсом для наших пользователей является то, что они получат знания, компетенции. Здесь их научат азам, основам, что необходимо знать при создании ферм хозяйства. Как вести бухгалтерский учет, налоговый, как трудоустраивать работников. Плюс они будут создавать бизнес-план будущего проекта.

Рамиль Мирсаяпов, директор института дополнительного профессионального образования Башкирского государственного аграрного университета
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