Минздрав России утвердил форму сертификата о вакцинации от коронавируса

Минздрав РФ утвердил форму сертификата вакцинации от COVID-19. Указ вступает в силу с восьмого ноября. Сертификаты, полученные до этой даты, будут переоформлены на "Госуслугах" до 1 марта автоматически.
В документе будут отражаться фамилия, имя и отчество привитого, его дата рождения, пол, адрес и дата формирования документа. Также в сертификате будет предусмотрено место для QR-кода, планируется также указывать, какой вакциной привился человек и где.
Документ будет сформирован на английском и русском языкам в электронном виде через три дня после вакцинации от коронавируса. Также граждане смогут получить его на бумажном носителе. Об этом сообщают РИА Новости.