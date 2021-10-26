Минздрав России утвердил форму сертификата о вакцинации от коронавируса

Минздрав РФ утвердил форму сертификата вакцинации от COVID-19. Указ вступает в силу с восьмого ноября. Сертификаты, полученные до этой даты, будут переоформлены на "Госуслугах" до 1 марта автоматически.

Фото №1 - Минздрав России утвердил форму сертификата о вакцинации от коронавируса

В документе будут отражаться фамилия, имя и отчество привитого, его дата рождения, пол, адрес и дата формирования документа. Также в сертификате будет предусмотрено место для QR-кода, планируется также указывать, какой вакциной привился человек и где. 

Документ будет сформирован на английском и русском языкам в электронном виде через три дня после вакцинации от коронавируса. Также граждане смогут получить его на бумажном носителе. Об этом сообщают РИА Новости.

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