В Башкирии в интернат подавали зараженную бактериями воду

В Дюртюлинском районе в воде, которой пользовались в доме-интернате, нашли бактерии. Об этом сообщает региональный УФССП.

В селах Старобаишево и Исмаилово Роспотребнадзор проверил дом-интернат и детский сад. В этих организациях в кухонном водопроводе были найдены бактерии, которые могут вызывать инфекционные заболевания.