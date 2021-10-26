В Башкирии разработали проект, защищающий от завышения коммунальных платежей
В Государственную Думу был внесён законопроект, нацеленный защищать граждан от завышений платежей за жилилищно-коммунальные услуги. Проект подготовили депутаты Госсобрания Башкортостана.
Ресурсоснабжающие организации смогут привлекать к административной ответственности за некорректные расчеты.
Законопроектом предлагается привлекать ресурсоснабжающие организации и операторов по обращению с твердыми коммунальными расходами к административной ответственности за некорректный расчет платы за коммунальные услуги. Если федеральные коллеги нас поддержат, то у органов государственного жилищного надзора появятся полномочия для наведения порядка. По результатам проверок они смогут оформлять протоколы об административных правонарушениях. Пока таких полномочий у Госкомжилнадзора нет.
Константин Толкачев, Председатель Госсобрания РБ
Для Башкортостана неверные начисления оплаты за коммунальные услуги — большая проблема. По словам спикера Курултая, суммы перерасчетов в республике исчисляются десятками миллионов рублей.
В нашей республике жалобы граждан на завышенные платежи исчисляются десятками тысяч в год, а суммы перерасчетов – десятками миллионов рублей. При этом не каждый человек дотошно изучает счета и обращается за перерасчетом. Если «ресурсники» будут отвечать за некорректные начисления, порядка будет больше.