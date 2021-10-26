В Башкирии разработали проект, защищающий от завышения коммунальных платежей

В нашей республике жалобы граждан на завышенные платежи исчисляются десятками тысяч в год, а суммы перерасчетов – десятками миллионов рублей. При этом не каждый человек дотошно изучает счета и обращается за перерасчетом. Если «ресурсники» будут отвечать за некорректные начисления, порядка будет больше.

Константин Толкачев, Председатель Госсобрания РБ