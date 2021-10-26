Жители Башкирии смогут увидеть удивительное космическое явление

Жители смогут увидеть максимальное удаление Венеры от Солнца. Планета уже прошла точку верхнего соединения со звездой. Венера достигнет максимального удаления от Солнца 30 октября в 01:35 по местному времени.

Венера будет находиться на расстоянии в 47 градусов к востоку от Солнца. Планета будет видна над горизонтом ранним вечером. Она, яркой крупной точкой, будет очень низко на небосклоне.