Стало известно, как будет оплачиваться нерабочая неделя в Башкирии

Из-за напряженной эпидемиологической ситуации в России вновь введены нерабочие дни – с 30 октября по 7 ноября. Владимир Путин отметил, что сотрудников необходимо освободить от работы с сохранением заработной платы. Регионы по своему усмотрению могут начать нерабочие дни раньше.
При этом нерабочие дни затрагивают и два праздничных дня – 4 и 5 ноября. Гострудинспекция Башкирии рассказала, как будут оплачиваться нерабочие дни.
В ведомстве отметили, что работодатели вправе по желанию поощрить сотрудников, которые будут вынуждены работать в длительные выходные. Обязательным является лишь начисление зарплаты в двойном размере 4 ноября как за праздничный выходной.