Стало известно, как будет оплачиваться нерабочая неделя в Башкирии

Из-за напряженной эпидемиологической ситуации в России вновь введены нерабочие дни – с 30 октября по 7 ноября. Владимир Путин отметил, что сотрудников необходимо освободить от работы с сохранением заработной платы. Регионы по своему усмотрению могут начать нерабочие дни раньше. 

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При этом нерабочие дни затрагивают и два праздничных дня – 4 и 5 ноября. Гострудинспекция Башкирии рассказала, как будут оплачиваться нерабочие дни.

В Указе Президента о нерабочих днях чётко сказано об установлении нерабочих дней с «сохранением за работниками заработной платы». То есть сотрудникам следует выплатить заработную плату в привычном размере (исходя из должностного оклада, установленных компенсационных и стимулирующих выплат). Оплата труда работников, которые в этот период будут заняты (Указ предусматривает «органам публичной власти, иным органам и организациям определить численность служащих и работников, обеспечивающих в нерабочие дни функционирование этих органов и организаций»), производится в обычном, а не повышенном размере.

Гострудинспекции по РБ

В ведомстве отметили, что работодатели вправе по желанию поощрить сотрудников, которые будут вынуждены работать в длительные выходные. Обязательным является лишь начисление зарплаты в двойном размере 4 ноября как за праздничный выходной.

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