Стало известно, как будет оплачиваться нерабочая неделя в Башкирии

В Указе Президента о нерабочих днях чётко сказано об установлении нерабочих дней с «сохранением за работниками заработной платы». То есть сотрудникам следует выплатить заработную плату в привычном размере (исходя из должностного оклада, установленных компенсационных и стимулирующих выплат). Оплата труда работников, которые в этот период будут заняты (Указ предусматривает «органам публичной власти, иным органам и организациям определить численность служащих и работников, обеспечивающих в нерабочие дни функционирование этих органов и организаций»), производится в обычном, а не повышенном размере.

Гострудинспекции по РБ