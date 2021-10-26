В Уфе на жильцов аварийного дома упал потолок

Как сообщает портал Mash Batash, инцидент произошёл в минувшее воскресенье. Из-за сильного ливня 100-летнее здание не выдержало и начало разрушаться прямо над головами жильцов. Кровли над квартирой местной жительницы нет, пользоваться электричеством во всём доме крайне опасно.

Оказалось, что дом топит уже не первый раз. С похожей ситуацией жильцы уже сталкивались в сентябре и декабре прошлого года. Сам дом много лет назад признан аварийным. И даже капитальный ремонт в доме не могут сделать уже десятки лет.