В Башкирии дети смогут пользоваться льготным проездом на электричке

В Башкортостане могут быть введены льготы на проезд на электричке для детей. Об этом заявил премьер-министр правительства Андрей Назаров на очередном заседании.

Сейчас льготным проездом пользуются пенсионеры, ветераны труда, жертвы политических репрессий, студенты и школьники. Льготный проезд предложили ввести и для детей от 5 до 7 лет.