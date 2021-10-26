В Башкирии дети смогут пользоваться льготным проездом на электричке

В Башкортостане могут быть введены льготы на проезд на электричке для детей. Об этом заявил премьер-министр правительства Андрей Назаров на очередном заседании.
Сейчас льготным проездом пользуются пенсионеры, ветераны труда, жертвы политических репрессий, студенты и школьники. Льготный проезд предложили ввести и для детей от 5 до 7 лет.
Министр транспорта и дорожного хозяйства республики Александр Булушев отметил, что ежегодно пригородный железнодорожный транспорт перевозит около 30 тысяч детей такого возраста. Сейчас стоимость билета детям составляет 25% от стоимости полного билета. Однако предложено ввести скидку в размере 75%. На эти цели ежегодно из бюджета республики будет выделяться 2,5 млн рублей.