В Уфе проходят рейды по пожарной безопасности

С начала года в Уфе произошло 1726 пожаров, в которых погибли 34 человека. С приходом холодов в частном секторе увеличивается риск возникновения пожаров. В первую очередь это связано с использованием неисправного печного оборудования и электроприборов.

Чтобы предотвратить беду, огнеборцы совместно с городскими службами вышли в профилактический рейд. В зоне риска традиционно пожилые люди, инвалиды и семьи с малолетними детьми. Осматривая жилье и бани, проверяющие выявляли неисправности, которые могут привести к пожару, и давали рекомендации к их устранению. Также напоминали про установку дымовых извещателей.