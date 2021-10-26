В Уфе проходят рейды по пожарной безопасности

С начала года в Уфе произошло 1726 пожаров, в которых погибли 34 человека. С приходом холодов в частном секторе увеличивается риск возникновения пожаров. В первую очередь это связано с использованием неисправного печного оборудования и электроприборов. 

Чтобы предотвратить беду, огнеборцы совместно с городскими службами вышли в профилактический рейд. В зоне риска традиционно пожилые люди, инвалиды и семьи с малолетними детьми. Осматривая жилье и бани, проверяющие выявляли неисправности, которые могут привести к пожару, и давали рекомендации к их устранению. Также напоминали про установку дымовых извещателей.

С домовладельцами обсуждаются такие проблемные вопросы, как нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования. Электроприборов. Даются рекомендации, раздаются памятки о соблюдении правил пожарной безопасности. 

Идель Рысаев, государственный инспектор по пожарному надзору г. Уфы
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