В школах Башкирии проходит профилактическая акция «Внимание – дети!»

В республиканских школах начались профилактические мероприятия «Внимание – дети!». По данным Госавтоинспекции, за девять месяцев текущего года в Башкортостане произошло 377 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, в которых 16 детей погибли, 420 получили травмы различной степени тяжести.
В целях снижения количества ДТП и предупреждения нарушений правил дорожного движения со стороны школьников, рейдовые и образовательные мероприятия будут проводиться на регулярной основе с привлечением классных руководителей.
Практическое занятие состоялось в школе №130 города Уфы. Инспекторы ГИБДД в очередной раз объяснили детям, как вести себя вблизи проезжей части и как переходить дорогу. После теории перешли к практике. Открытый урок состоялся на улице Юрия Гагарина. Ученики первого класса смогли вместе с полицейским перейти дорогу по зебре и на регулируемом перекрестке. Завершилось занятие профилактической беседой.