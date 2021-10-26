В Башкирии всё больше детей госпитализируют с коронавирусом
В Башкортостане эпидемиологическая обстановка из-за коронавируса остаётся крайне напряженной. Эксперты отмечают, что в новую волну коронавируса под удар попали дети.
Как сообщает ИА «Башинформ», всё больше ребят самых разных возрастов попадают в больницу в тяжёлом состоянии. Фиксируются самые разные симптомы заболевания: общие респираторные, кишечные расстройства, повышение температуры, насморк, конъюнктивит, рвота, частый жидкий стул.. Заболевают и новорожденные, и подростки.
По последним данным, в Республиканской клинической инфекционной больнице 66 пациентов до 18 лет. Их привозят в Уфу со всей республики.
Инфекция протекает у всех по-разному. Невозможно сделать различия течения болезни в зависимости от возраста. Поступают как «здоровые», так и дети с сопутствующими хроническими заболеваниями, такими как сахарный диабет, первичные, вторичные иммунодефициты, ДЦП, болезнями верхних дыхательных путей. Естественно, к ним внимание очень пристальное, но необязательно дети-хроники оказываются в отделении реанимации. Всё очень индивидуально. Течение болезни так же у всех разное: у кого-то средней тяжести, у кого-то тяжелая форма - когда у ребенка высокая температура, выраженная интоксикация, развивается пневмония и требуется уже кислородная поддержка. Так, из одного из районов республики поступил месячный малыш уже на ИВЛ. Оказалось, что в семье уже был очаг коронавируса, но мать, видя симптомы ОРВИ у ребенка, не придала этому значению. Только когда ребенок стал задыхаться, родители обратились в больницу, а малышу уже требовалась кислородная поддержка. Через 2 дня его привезли к нам на реанимобиле, ковид у него подтвердился, развилась пневмония. Через несколько дней нам удалось его снять с ИВЛ, впоследствии ребенок выздоровел. Поэтому мы предупреждаем родителей обращать пристальное внимание на любое ОРВИ ребенка. Первыми признаками коронавируса могут быть повышение температуры, насморк, конъюнктивит, рвота, частый жидкий стул. Естественно всем взрослым лучше привиться от ковида, чтобы не создавать вот такие семейные очаги вируса, где ребенок может инфицироваться. Кроме того, сейчас течение коронавируса отягощается острыми респираторными инфекциями, впереди сезон гриппа. Здесь тоже эффективнее защитить себя и ребенка вакциной. Потому что микст вирусов – это большое отягощение для любого организма, тем более детского. Ставить вакцину от гриппа можно со школьного возраста.
Из-за развития заболевания у новорожденных на базе детской клинической больницы №16 был открыт инфекционный госпиталь для младенцев. Сейчас в нём насчитывается 11 пациентов от 0 до 28 дней. При этом двое малышей подключены к аппарату ИВЛ.
К нам поступают дети уже с явными симптомами – высокой температурой, лихорадкой, катаральными явлениями (сопли, кашель). Как правило, инфицирование происходит в семье, болеют родители, бабушки, дедушки. Инфекция у младенцев протекает тяжело, болезнь непредсказуема. Состояние может резко ухудшаться, буквально на глазах. Например, у ребенка вроде и одышки нет, и сатурация в норме, но в течение нескольких часов ситуация меняется - кислород в крови резко понижается, нарастает одышка, изменяется кожный покров. И тогда малыши доходят до аппаратов ИВЛ, причем зачастую им уже требуется высокочастотная вентиляция легких, то есть более интенсивная. Обычно новорожденные легко откликаются, реагируют на лечение, видно, как он восстанавливается, а здесь лечишь, а ребенок тяжелеет. К счастью, летальных случаев пока среди новорожденных нет. Но это очень тяжело видеть: нам - медикам, родителям, родственникам. В среднем у нас детки лежат 2 недели. Но, что печально, пока нет опыта, какие могут быть последствия перенесённой инфекции».
Регина Федорова, заместитель главного врача по медицинской части городской клинической больницы № 17 Уфы
У детей развивается и постковидный синдром после заболевания. Среди его симптомов: синдром кавасаки, мультисистемный воспалительный синдром – остро протекающее системное заболевание, поражающее средние и мелкие артерии, которое приводит к развитию аневризм коронарных артерий, инфаркта миокарда.
Всего в Башкортостане от коронавируса в больницах лечатся 114 детей. На амбулаторном лечении с симптомами коронавируса – 1574 маленьких пациента.