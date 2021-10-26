В Башкирии всё больше детей госпитализируют с коронавирусом

Инфекция протекает у всех по-разному. Невозможно сделать различия течения болезни в зависимости от возраста. Поступают как «здоровые», так и дети с сопутствующими хроническими заболеваниями, такими как сахарный диабет, первичные, вторичные иммунодефициты, ДЦП, болезнями верхних дыхательных путей. Естественно, к ним внимание очень пристальное, но необязательно дети-хроники оказываются в отделении реанимации. Всё очень индивидуально. Течение болезни так же у всех разное: у кого-то средней тяжести, у кого-то тяжелая форма - когда у ребенка высокая температура, выраженная интоксикация, развивается пневмония и требуется уже кислородная поддержка. Так, из одного из районов республики поступил месячный малыш уже на ИВЛ. Оказалось, что в семье уже был очаг коронавируса, но мать, видя симптомы ОРВИ у ребенка, не придала этому значению. Только когда ребенок стал задыхаться, родители обратились в больницу, а малышу уже требовалась кислородная поддержка. Через 2 дня его привезли к нам на реанимобиле, ковид у него подтвердился, развилась пневмония. Через несколько дней нам удалось его снять с ИВЛ, впоследствии ребенок выздоровел. Поэтому мы предупреждаем родителей обращать пристальное внимание на любое ОРВИ ребенка. Первыми признаками коронавируса могут быть повышение температуры, насморк, конъюнктивит, рвота, частый жидкий стул. Естественно всем взрослым лучше привиться от ковида, чтобы не создавать вот такие семейные очаги вируса, где ребенок может инфицироваться. Кроме того, сейчас течение коронавируса отягощается острыми респираторными инфекциями, впереди сезон гриппа. Здесь тоже эффективнее защитить себя и ребенка вакциной. Потому что микст вирусов – это большое отягощение для любого организма, тем более детского. Ставить вакцину от гриппа можно со школьного возраста.

Алия Кутдусова, заведующая инфекционным отделением Республиканской клинической инфекционной больницы