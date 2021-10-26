В Уфе подросток пытался сбежать от ГИБДД и сбил двух пешеходов

Накануне, 25 октября, в Уфе произошла авария с участием юного водителя. Инцидент зафиксирован на улице Комарова.

Сотрудники ДПС заметили ВАЗ-2105, который грубо нарушил правила дорожного движения. На просьбу остановиться автовладелец не среагировал, поэтому инспекторы начали погоню. При это водитель прибавил скорость и даже проехал на запрещающий сигнал светофора. Пытаясь скрыться от преследования, уфимец заехал во двор дома по улице Кольцевой и совершил наезд на двух пешеходов.

В дорожно-транспортном происшествии пострадали 30-летний мужчина и 27-летняя девушка. Сам виновник аварии вернулся на место происшествия чуть позже. Им оказался 16-летний местный житель.

Машину подростка поместили на спецстоянку, а самого парня привлекли к административной ответственности.