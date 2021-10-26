В Уфе в торговых центрах среди вакцинированных разыграют iPhone

В Уфе торговые центры проведут большую акцию среди вакцинированных граждан «Мы вместе». Об этом сообщает пресс-служба Правительства республики.

Программа поощрения пройдёт с 1 ноября по 31 декабря. Среди организаторов и участников проекта «МЕГА Уфа», «Планета», «Гостиный Двор», «Галерея ART», «СемьЯ», «Центральный», «Иремель», «Простор», «Универмаг «Уфа». Список магазинов будет пополняться. На сайте www.ВместеУфа.рф будет опубликован список скидок, которыми можно будет воспользоваться, зарегистрировавшись на портале, заполнив анкету и отсканировав уникальный QR-код с сертификата о вакцинации.

Каждую неделю среди вакцинированных разыграют крупные призы: бытовая техника, гаджеты, подарочные карты номиналом 100 тыс.руб., пять смартфонов Apple (iPhone 13). А каждый день можно выиграть пригласительные на посещение аквапарка, кинотеатров, ресторанов, торговых центров, а также сертификаты и скидки от арендаторов.